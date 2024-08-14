Погибшего под колесами КамАЗа реставратора похоронят в Волгограде

Волгоградского реставратора Сергея Типайлова, который трагически погиб в ДТП напротив «Волгоград Арены», похоронят в пятницу. Об этом «Волгоградской правде.ру» сообщили друзья семьи Типайловых.
Родные и близкие простятся с погибшим в ритуальном комплексе на территории Дзержинского района, похороны пройдут на Моторном кладбище.
Напомним, что трагедия случилась вечером в минувшее воскресенье, 11 августа. Камеры сняли, как КамАЗ на большой скорости насмерть сбил пешехода в центре Волгограда. Мужчина спешился с необычного велосипеда с большим передним колесом для того, чтобы перейти дорогу. В это же время по крайней левой полосе двигался грузовой КамАЗ. Водитель не снизил скорость и сбил пешехода на глазах у его детей. Погибшим на месте аварии оказался известный реставратор Сергей Типайлов.
Водителя КамАЗа уже задержали, возбуждено уголовное дело.