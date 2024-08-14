Погибшего под колесами КамАЗа реставратора похоронят в Волгограде

Напомним, что трагедия случилась вечером в минувшее воскресенье, 11 августа. Камеры сняли, как КамАЗ на большой скорости насмерть сбил пешехода в центре Волгограда. Мужчина спешился с необычного велосипеда с большим передним колесом для того, чтобы перейти дорогу. В это же время по крайней левой полосе двигался грузовой КамАЗ. Водитель не снизил скорость и сбил пешехода на глазах у его детей. Погибшим на месте аварии оказался известный реставратор Сергей Типайлов.