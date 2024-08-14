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Бандита из 1990-х осудили на 25 лет в Казахстане

По делу обвиняемого К., который был задержан в январе 2024 года после долгих лет розыска, суд вынес приговор, сообщает El.kz. К. обвинялся в убийстве и бандитизме, совершенных в 1998—1999 годах, когда он, в составе устойчивой банды, организованной им с корыстными целями, неоднократно совершал групповые нападения на граждан.

Источник: Baigenews

Следствие установило, что в 1998 году К. создал и возглавил вооруженную банду, которая в течение длительного времени действовала в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Под его руководством члены банды совершали преступления, используя форму сотрудников полиции, проблесковые маяки и подложные автомобильные номера. В результате их действий были убиты пять человек, чьи тела затем закапывали.

К., используя подложные документы, скрывался от правосудия более 20 лет. Однако в январе 2024 года он был задержан и предан суду. Несмотря на непризнание своей вины, она была доказана свидетельскими показаниями, результатами экспертиз и приговором, вынесенным в 1999 году другим участникам банды.

Суд квалифицировал действия К. по статьям 237 ч.1 и 96 ч.2 п.п. «А, Ж, З, Н» УК (в редакции 1997 года). Особо активная роль К. в банде, использование оружия и формы представителя власти были признаны отягчающими обстоятельствами. Смягчающие обстоятельства отсутствовали.

Суд освободил К. от уголовной ответственности по ст. 237 ч.1 УК в связи с истечением срока давности. Однако за особо тяжкие преступления, предусмотренные ст. 96 ч.2 УК, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы, что, по мнению суда, позволит восстановить социальную справедливость и предотвратить новые преступления.

Приговор ещё не вступил в законную силу.