Бандита из 1990-х осудили на 25 лет в Казахстане

Следствие установило, что в 1998 году К. создал и возглавил вооруженную банду, которая в течение длительного времени действовала в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Под его руководством члены банды совершали преступления, используя форму сотрудников полиции, проблесковые маяки и подложные автомобильные номера. В результате их действий были убиты пять человек, чьи тела затем закапывали.