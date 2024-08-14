Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ

В министерстве уточнили, что 37 беспилотников и четыре «Точки-У» сбили над Курской областью, еще столько же беспилотников — над Воронежской. Над Белгородской областью уничтожили 17 дронов, над Нижегородской — 11, над Волгоградской — девять, над Брянской — три, над Орловской — два, над Ростовской областью — один.