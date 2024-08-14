Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет “Точка-У” по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа», — говорится в релизе.
В министерстве уточнили, что 37 беспилотников и четыре «Точки-У» сбили над Курской областью, еще столько же беспилотников — над Воронежской. Над Белгородской областью уничтожили 17 дронов, над Нижегородской — 11, над Волгоградской — девять, над Брянской — три, над Орловской — два, над Ростовской областью — один.
ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.