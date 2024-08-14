В Ростовской области дикое животное напало на двух человек

Происшествие случилось в Родионово-Несветайском районе 13 апреля, однако известно об это стало только сейчас. О ЧП сообщает портал DonDay со ссылкой на донской Минприроды.
В тот день шакал укусил двух жителей Большекрепинской слободы. Они обратились в ближайшую больницу, где им сделали анализы. Результаты показали, что дикий зверь заразил их бешенством. Пациентам ввели вакцину от этой опасной болезни.
За последние пять лет на Дону было зарегистрировано четыре случая нападения диких животных на людей.
В 2020 году в Обливском районе на местного жителя напала куница. В 2022 году в Белокалитвинском районе человека укусил шакал. А в 2024 году нападения дикое животное напала на двух человек в Родионово-Несветайском районе. К счастью, в 2021 и 2023 годах таких случаев не было.