В Ростовской области дикое животное напало на двух человек

В 2020 году в Обливском районе на местного жителя напала куница. В 2022 году в Белокалитвинском районе человека укусил шакал. А в 2024 году нападения дикое животное напала на двух человек в Родионово-Несветайском районе. К счастью, в 2021 и 2023 годах таких случаев не было.