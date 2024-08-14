Со дна водоема в Челябинской области достали машину с погибшим рыбаком

«В ходе водолазных погружений было проведено обследование грунта и акватории водоема. Следуя по следам автомобильных шин, на глубине 2,5 метра был обнаружен автомобиль, внутри которого и находился пропавший без вести мужчина», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.