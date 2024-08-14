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Со дна водоема в Челябинской области достали машину с погибшим рыбаком

Сообщается, что о судьбе 64-летнего жителя Верхнеуральского района не было известий с конца июля.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что мужчина пропал во время поездки на личном автомобиле. Ориентировочное место происшествия — берег одного из водоемов вблизи поселка Новоозерный.

«В ходе водолазных погружений было проведено обследование грунта и акватории водоема. Следуя по следам автомобильных шин, на глубине 2,5 метра был обнаружен автомобиль, внутри которого и находился пропавший без вести мужчина», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

После остроповки транспортного средства и его подъема с глубины тело погибшего передано сотрудникам полиции.

Расследование происшествия продолжается.