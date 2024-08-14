Беспилотники атаковали Нижегородскую область 14 августа

Беспилотники атаковали Нижегородскую область ранним утром 14 августа. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы работали на территории Кулебакского района, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
— На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Предпринимаются все меры по минимизации последствий, — рассказал глава региона.
По информации Минобороны РФ, всего в Нижегородской области было уничтожено 11 беспилотников самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает Министерство обороны, минувшей ночью в России было сбито 117 БПЛА. Атаке подверглись Курская, Воронежская, Белгородская, Нижегородская, Волгоградская, Брянская, Орловская и Ростовская области.