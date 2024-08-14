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Прокуратура взяла на контроль дело о гибели двух детей на пожаре

Соседи смогли вынести из горящей квартиры только мать малышей двух и четырех лет — 33 летняя женщина в больнице.

Одна из квартир в 9-этажке на улице Двинской загорелась накануне вечером в Волгограде — вспыхнули домашние вещи. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили два тела — мальчиков двух и четырех лет, сообщают в ведомстве.

Их 33-летней матери удалось спастись — ее вынесли из огня соседи, которые почувствовали запах дыма. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение одной из волгоградских больниц, уточняют в волгоградском Следкоме.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Его расследование взяла на контроль прокуратура области, подчеркивают в надзорном ведомстве. Ранее причину пожара в пятиэтажке Волжского назвали в волгоградском МЧС.

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