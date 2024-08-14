Прокуратура взяла на контроль дело о гибели двух детей на пожаре

Одна из квартир в 9-этажке на улице Двинской загорелась накануне вечером в Волгограде — вспыхнули домашние вещи. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили два тела — мальчиков двух и четырех лет, сообщают в ведомстве.