Прокуратура взяла на контроль дело о гибели двух детей на пожаре

Одна из квартир в 9-этажке на улице Двинской загорелась накануне вечером в Волгограде — вспыхнули домашние вещи. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили два тела — мальчиков двух и четырех лет, сообщают в ведомстве.
Их 33-летней матери удалось спастись — ее вынесли из огня соседи, которые почувствовали запах дыма. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение одной из волгоградских больниц, уточняют в волгоградском Следкоме.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Его расследование взяла на контроль прокуратура области, подчеркивают в надзорном ведомстве. Ранее причину пожара в пятиэтажке Волжского назвали в волгоградском МЧС.