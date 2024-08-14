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Сразу три теплохода столкнулись в акватории Невы

Сразу три теплохода столкнулись в акватории Невы у Английской набережной ночью 14 августа. Всё началось с хода назад. Пассажиры отделались потрёпанными нервами.

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Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, по предварительной версии, теплоход «Гардемарин» стал сдавать задним ходом и сначала совершил навал на теплоход «Фонтанка-1», а затем на теплоход «Переяслав». Для последнего результатом стали два разбитых боковых стекла. У теплохода «Фонтанка-1» повреждены причальный брус и лакокрасочное покрытие. У инициатора пострадала задняя часть судна. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортная полиция начала проверку, работу координирует Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Надзор также проверяет, как соблюдались законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и права пассажиров.

Прокуратура