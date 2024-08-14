Минобороны: 37 беспилотников уничтожено над Воронежской областью

Над территорией Курской области — 37 БПЛА и 4 тактические ракеты, над Воронежской областью — 37 БПЛА, над территорией Белгородской области — 17 БПЛА, над Нижегородской областью — 11, над Волгоградской областью — 9, над Брянской областью — 3, над Орловской областью — 2 и над Ростовской областью — 1.