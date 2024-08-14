Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: 37 беспилотников уничтожено над Воронежской областью

Всего силы ПВО сбили за ночь 4 ракеты «Точка-У» и 117 БПЛА над регионами РФ.

Средства противовоздушной обороны за ночь с 13 на 14 августа уничтожили 37 вражеских дронов над Воронежской областью. Актуальные данные сообщили в Министерстве обороны России.

Всего были уничтожены четыре тактические ракеты «Точка У» и 117 БПЛА самолетного типа.

Над территорией Курской области — 37 БПЛА и 4 тактические ракеты, над Воронежской областью — 37 БПЛА, над территорией Белгородской области — 17 БПЛА, над Нижегородской областью — 11, над Волгоградской областью — 9, над Брянской областью — 3, над Орловской областью — 2 и над Ростовской областью — 1.

Предварительно, как рассказал губернатор Воронежской области, в результате падения обломков беспилотников повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. Никто из людей не пострадал.