Минобороны: 37 беспилотников уничтожено над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны за ночь с 13 на 14 августа уничтожили 37 вражеских дронов над Воронежской областью. Актуальные данные сообщили в Министерстве обороны России.
Всего были уничтожены четыре тактические ракеты «Точка У» и 117 БПЛА самолетного типа.
Над территорией Курской области — 37 БПЛА и 4 тактические ракеты, над Воронежской областью — 37 БПЛА, над территорией Белгородской области — 17 БПЛА, над Нижегородской областью — 11, над Волгоградской областью — 9, над Брянской областью — 3, над Орловской областью — 2 и над Ростовской областью — 1.
Предварительно, как рассказал губернатор Воронежской области, в результате падения обломков беспилотников повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. Никто из людей не пострадал.