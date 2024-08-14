В Омской области резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о росте числа заболевших. С 5 по 11 августа уровень заболевания в стране вырос на 29,1% по сравнению с прошлой неделей.
В Омской области за этот период выявили 92 случая заражения коронавирусом. Помощь врачей понадобилась 14 омичам. Всего выздоровели 90 пациентов.
Власти продлили режим повышенной готовности до 31 октября.
В Роспотребнадзоре заявили, что резкий скачок заболеваемости коронавирусом по стране связан с сезонностью. Ситуация остается под контролем.