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В Омской области резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Заболеваемость выросла по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о росте числа заболевших. С 5 по 11 августа уровень заболевания в стране вырос на 29,1% по сравнению с прошлой неделей.

В Омской области за этот период выявили 92 случая заражения коронавирусом. Помощь врачей понадобилась 14 омичам. Всего выздоровели 90 пациентов.

Власти продлили режим повышенной готовности до 31 октября.

В Роспотребнадзоре заявили, что резкий скачок заболеваемости коронавирусом по стране связан с сезонностью. Ситуация остается под контролем.