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Очередной павильон группы «Сарсенбаев» сожгли в Иркутске

Ночью 14 августа в Иркутске сгорел ещё один павильон торговой сети «Сарсенбаев».

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Причиной пожара стал поджог.

Сигнал о возгорании в отдельно стоящем павильоне в микрорайоне Юбилейный поступил в 3:50. К прибытию первого пожарного расчёта огонь перешёл на кровлю. Потушили пожар в течение получаса.

Камеры видеонаблюдения показали, как незадолго до возникновения возгорания неизвестный поливает стену павильона какой-то жидкостью, потом поджигает. При этом поджигатель вспыхнул сам.

Ведутся поиски поджигателя.

Кстати, это уже 13-й случай поджога магазинов сети.

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