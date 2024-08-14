Очередной павильон группы «Сарсенбаев» сожгли в Иркутске

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Причиной пожара стал поджог.
Сигнал о возгорании в отдельно стоящем павильоне в микрорайоне Юбилейный поступил в 3:50. К прибытию первого пожарного расчёта огонь перешёл на кровлю. Потушили пожар в течение получаса.
Камеры видеонаблюдения показали, как незадолго до возникновения возгорания неизвестный поливает стену павильона какой-то жидкостью, потом поджигает. При этом поджигатель вспыхнул сам.
Ведутся поиски поджигателя.
Кстати, это уже 13-й случай поджога магазинов сети.