﻿Полиция ищет екатеринбуржца, метающего ножи в детей из окна многоэтажки

Жители многоэтажного дома на улице Пехотинцев сообщили, что некто с одного из верхних этажей метает ножи в детей, играющих во дворе на площадке. По словам жителей дома, уже было несколько подобных случаев. Найти метателя ножей пока не удалось. Даже камеры наблюдения не могут помочь, так как их обзор не захватывает верхние этажи. Однако люди предполагают, что это их сосед с 25-го этажа, которого называют неадекватом и дебоширом.