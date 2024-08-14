Склад загорелся в ТРЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде

13 августа, в торгово-развлекательном центре «Седьмое небо» на улице Бетанкура в Нижнем Новгороде произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, прибывшие пожарные оперативно справились с возгоранием.
Огонь охватил складское помещение. На момент ЧП никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. С пламенем боролись 44 сотрудника МЧС с применением 11 единиц техники. Причины происшествия находятся в процессе выяснения.
Напомним, ранее мы писали, что три человека пострадали на пожаре в Воскресенском округе.