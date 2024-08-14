СМИ узнали об ордере на арест украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Спустя почти два года после взрыва на газопроводе в Балтийском море генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель выдал первый ордер на арест подозреваемого лица. В июне немецкая прокуратура обратилась к польским властям с европейским ордером на арест подозреваемого. Предполагается, что тогда он находился в Польше, проживал к западу от Варшавы. Однако польские власти не стали арестовывать подозреваемого и недавно мужчина скрылся, пишет издание.
По данным следствия, еще двое граждан Украины, в том числе женщина, подозреваются в причастности к организации подрывов. Они участвовали в теракте, возможно, в качестве водолазов, которые прикрепляли взрывчатку к трубопроводам.
Информация об остальных подозреваемых основана в том числе на сведениях иностранной разведки. Как уже сообщалось, согласно предыдущим расследованиям, украинцы якобы путешествовали по Балтийскому морю в сентябре 2022 года на немецкой парусной яхте под названием «Андромеда».
В то время как Швеция и Дания уже прекратили расследование этого дела в начале года, генеральный прокурор ФРГ продолжил разбирательство по подозрению в «намеренном проведении взрыва» и «неконституционном саботаже».
Пресс-секретарь генерального прокурора не стала комментировать изданию информацию об ордере на арест украинца.
Ранее, 6 июля, газета Welt сообщила, что подрыв «Северного потока» планировался еще 10 лет назад. В центре внимания расследования Германии находится парусная яхта «Андромеда», зафрахтованная в земле Мекленбург — Передняя Померания на момент преступления. Экипаж из шести человек находился на Украине до и после диверсии, добавляется в материале.
В сентябре 2022 года произошли подрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
В 2023-м журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он также отметил, что Белый дом намеревался заставить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в феврале 2024 года, заявил, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.
В апреле 2024 года «Известиям» заявили в бундестаге, что Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток», «Северный поток — 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран. Причина тому — опасения, что в итоге могут вскрыться факты причастности к терактам США и Украины.