СМИ узнали об ордере на арест украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Спустя почти два года после взрыва на газопроводе в Балтийском море генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель выдал первый ордер на арест подозреваемого лица. В июне немецкая прокуратура обратилась к польским властям с европейским ордером на арест подозреваемого. Предполагается, что тогда он находился в Польше, проживал к западу от Варшавы. Однако польские власти не стали арестовывать подозреваемого и недавно мужчина скрылся, пишет издание.