Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело опекунши Наумовой в августе

«Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела об истязании и убийстве Далера Бобиева 26 августа в 10.30», — рассказали в суде.
Наумову обвиняют сразу по нескольким уголовным делам. Всего ей выдвинули обвинение по 62 преступлениям. Само рассмотрение дела будет проходить в открытом режиме.
Кроме Вероники Наумовой, на скамье подсудимых окажется и родственник ее мужа Даниил Егольников.
«Второй подсудимый — Даниил Егольников, племянник Наумовой — обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением», — добавили в облсуде.
Напомним, Веронику Наумову обвиняют в смерти 6-летнего Далера Бобиева, разложившееся тело которого нашли в гаражном боксе, принадлежавшем семье Наумовой.
Незадолго до нахождения тела ребенка Вероника объявила поиски мальчика, утверждая, что он якобы пропал буквально пару дней назад. Но криминалисты пришли к выводу, что смерть Далера наступила задолго до этого.