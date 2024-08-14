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Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело опекунши Наумовой в августе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа, ФедералПресс. Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения уголовного дела в отношении Вероники Наумовой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела об истязании и убийстве Далера Бобиева 26 августа в 10.30», — рассказали в суде.

Наумову обвиняют сразу по нескольким уголовным делам. Всего ей выдвинули обвинение по 62 преступлениям. Само рассмотрение дела будет проходить в открытом режиме.

Кроме Вероники Наумовой, на скамье подсудимых окажется и родственник ее мужа Даниил Егольников.

«Второй подсудимый — Даниил Егольников, племянник Наумовой — обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением», — добавили в облсуде.

Напомним, Веронику Наумову обвиняют в смерти 6-летнего Далера Бобиева, разложившееся тело которого нашли в гаражном боксе, принадлежавшем семье Наумовой.

Незадолго до нахождения тела ребенка Вероника объявила поиски мальчика, утверждая, что он якобы пропал буквально пару дней назад. Но криминалисты пришли к выводу, что смерть Далера наступила задолго до этого.