«Она собиралась снять побои, а он подавал заявление в опеку»: Подруга рассказала о супругах, обвиняемых в убийстве восьмимесячной дочери в Ростове

В Ростовском областном суде продолжается слушание дела в отношении супругов, обвиняемых в убийстве восьмимесячной дочери. Громкое происшествие случилось в конце апреля 2023 года в микрорайоне Суворовский.
Напомним, по версии следствия, молодые родители расправились с ребенком, а потом спрятали его тело. Позже мать девочки позвонила в полицию и сообщила, что дочь похитили неизвестные. Правоохранители начали проверку, в том числе осмотрели и квартиру супругов.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», силовики нашли останки малышки в холодильнике. Сразу после этого мать и отец стали главными подозреваемыми. Их задержали и отправили под арест. В отношении пары возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».
В августе прошли первые заседания по делу. Перед судом выступили хозяин квартиры, которую снимали супруги, и няня их ребенка. А 13 августа на вопросы адвокатов и гособвинителя ответила подруга подозреваемой — матери девочки. Женщина рассказала о том, что знает о жизни семьи.
«ОН УХОДИЛ ИЗ СЕМЬИ, А ОНА УЕЗЖАЛА С РЕБЕНКОМ К ОТЦУ».
По словам выступившей, ее подруга Наталья (все имена изменены — прим. ред.) до брака училась в мединституте и работала. Позже вышла замуж за Ивана, родила ребенка и ушла в декрет. Молодая мама продолжила ходить на занятия, но зарабатывать больше не могла. Семью обеспечивал муж. Финансово паре помогала мать жены.
Судя по всему, семейная жизнь у Натальи и Ивана не заладилась почти сразу. По словам подруги, Наталья жаловалась, что муж ее якобы бьет, и та задумывалась о разводе.
— Она показывала синяки, собиралась снимать побои, разводиться. Были ситуации, когда Иван уходил из дома. Он на месяц покинул семью, когда ребенку было один—два месяца. Наталья говорила, что он не был готов к семье и не мог взять на себя ответственность.
У Ивана тоже были претензии к супруге.
— Наталья рассказывала, что муж подавал заявление в опеку и жаловался, что она — неблагополучная мать. Я лично не слышала от него каких-то угроз. Но со слов Натальи — Иван хотел забрать ребенка.
Свидетельница вспоминает, что после очередного конфликта Наталья забрала дочь и уехала к своему отцу в другой город. Правда позже все равно вернулась к мужу. Так супруги и жили — «то сходились, то расходились».
«РАССКАЗАЛА, ЧТО РЕБЕНКА УКРАЛИ».
Свидетельница виделась с Натальей в день перед происшествием. Сначала студентки были на занятиях в институте, потом немного посидели в кафе. Наталья признавалась подруге, что хочет завершить обучение и развестись с супругом. После разговора по душам женщины разошлись.
Уже позже свидетельницу встревожил звонок из полиции. Сотрудник позвонил по поводу исчезновения дочери Натальи.
— У меня спросили, не знаю ли я, где ее ребенок. Я не знала. Стала задавать сотруднику вопросы, но тот отказался на них отвечать.
Обеспокоенная женщина обратилась в подруге.
— Наталья рассказала, что ребенка у нее украли. Якобы кто-то постучал в дверь, и она открыла. В этот момент ей в лицо распылили баллончик. По ее словам, она потеряла сознание и очнулась только в двенадцать ночи.
Это был последний диалог подруг.
ОФИЦИАЛЬНО.
Дело рассматривает коллегия присяжных.
Напомним, расследование уголовного дела было завершено в апреле 2024 года. Установить, что произошло в квартире супругов в тот день, их виновность или невиновность предстоит суду. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, по ходатайству обвиняемых, дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей.