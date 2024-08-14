«Она собиралась снять побои, а он подавал заявление в опеку»: Подруга рассказала о супругах, обвиняемых в убийстве восьмимесячной дочери в Ростове

— Она показывала синяки, собиралась снимать побои, разводиться. Были ситуации, когда Иван уходил из дома. Он на месяц покинул семью, когда ребенку было один—два месяца. Наталья говорила, что он не был готов к семье и не мог взять на себя ответственность.