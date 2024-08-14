Девять беспилотников ВСУ атаковали Волгоградскую область 14 августа

Ночью 14 августа девять беспилотников ВСУ атаковали Волгоградскую область. Силами Минобороны РФ вражеские дроны сбили и нейтрализовали в Урюпинском и Новониколаевском районах. Всего минувшей ночью в стране дежурные средства ПВО уничтожили четыре тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
— 37 БпЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БпЛА над Воронежской, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Орловской и 1 — над Ростовской областями, — рассказали в ведомстве.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал террористическую атаку 14 августа. Глава региона сообщил, что пострадавших в результате нет.
Жители области и южных районов Волгограда этой ночью проснулись от воя сирены. В Урюпинском районе Волгоградской области дроны сбили в нескольких километрах от хутора Ржавский Добринского сельского поселения. По предварительным данным, около двух часов ночи повреждения получила электроподстанция в Новониколаевском районе. Однако на жизнеобеспечение это не повлияло.
— Пострадавших нет, имущество граждан, жилые дома также без повреждений. Энергоснабжение района не отключалось, электроподстанции работают в плановом режиме, — сообщил сайту volgograd.kp.ru глава Новониколаевского района Сергей Парамонов.
Напомним, в июле БПЛА атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области. До этого вражеские дроны дважды повредили Волгоградский НПЗ.