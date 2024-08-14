Девять беспилотников ВСУ атаковали Волгоградскую область 14 августа

Жители области и южных районов Волгограда этой ночью проснулись от воя сирены. В Урюпинском районе Волгоградской области дроны сбили в нескольких километрах от хутора Ржавский Добринского сельского поселения. По предварительным данным, около двух часов ночи повреждения получила электроподстанция в Новониколаевском районе. Однако на жизнеобеспечение это не повлияло.