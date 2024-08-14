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Количество пострадавших в аварии с автобусом в Первоуральске увеличилось до 9

Прокуратура начала проверку после аварии с легковушкой и маршрутным автобусом.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Количество пострадавших в аварии с автобусом в Первоуральске увеличилось до девяти. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— Еще пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Доследственная проверка организована после аварии с пассажирским автобусом и легковушки. ДТП произошло утром 14 августа на седьмом километре трассы Первоуральск — Шаля.

Пассажирский автобус № 110 двигался по маршруту Новоуткинск — Первоуральск. По предварительной информации, водитель Volkswagen Golf при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. За медицинской помощью обратились семь пассажиров автобуса и водитель с пассажиром легковушки. Точную причину столкновения установят в ходе проверки.