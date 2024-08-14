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В Москве загорелся ТЦ «РИО»

МЧС: ТЦ «РИО» горит на Большой Черемушкинской улице в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Торговый центр «РИО» горит на Большой Черемушкинской улице в Москве, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Большая Черемушкинская, 1. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в четырехэтажном здании — ТЦ “РИО”. Площадь пожара уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, к ликвидации пожара привлекаются 40 человек и 11 единиц техники.

пожары
МЧС