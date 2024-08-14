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Человек погиб в ДТП со скорой помощью в Кировском районе

ДТП произошло 13 августа в 17:20 на 52 километре трассы «Кола» в Кировском районе.

В стоящий из-за поломки на обочине автомобиль скорой помощи врезался не справившийся с управлением 54-летний водитель Volkswagen Jetta.

В аварию попала скорая Кировской подстанции СМП. Шофер бригады медиков находился возле спецмашины, аварийные сигналы были включены, знак выставлен.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Бригада медиков не пострадала. В спецмашине в момент ДТП не было пациентов.

На месте работал личный состав 128-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспаса. Спасатели отключили АКБ.