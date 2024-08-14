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«Из искры разгорелось пламя»: из-за непотушенной сигареты омич погиб в пожаре в многоэтажке на Ватутина

Омич сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты.

Источник: Комсомольская правда

В Омске мужчина погиб в пожаре в 12-этажном доме на улице Ватутина. Пожарные установили, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Прибывшие на место пожарные увидели дым из квартиры на пятом этаже. Подъезд также был охвачен дымом.

До прибытия пожарных самостоятельно из здания эвакуировались 13 жителей дома, среди которых было двое детей.

Пожар удалось потушить за семь минут. В квартире, в которой было возгорание, закопчена внутрення отделка квартиры и повреждены некоторые вещи. Однако при тушении огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Дознователи МЧС России установили, что предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.