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Прокуратура организовала проверку по факту столкновения трех судов в в районе Английской набережной

В ночь на среду, 14 августа, три теплохода столкнулись в акватории Невы у Английской набережной.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что теплоход «Гардемарин» начал сдавать назад и сначала врезался в теплоход «Фонтанка-1», а затем в теплоход «Переяслав». У последнего разбиты два боковых стекла. У теплохода «Фонтанка-1» поврежден причальный брус и лакокрасочное покрытие. Задняя часть «Гардемарина» также пострадала. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортная полиция начала проверку, координацию осуществляет транспортная прокуратура. Ведомство также проверяет соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и права пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом грузовой поезд сбил девочку-подростка.