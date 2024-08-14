Прокуратура организовала проверку по факту столкновения трех судов в в районе Английской набережной

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что теплоход «Гардемарин» начал сдавать назад и сначала врезался в теплоход «Фонтанка-1», а затем в теплоход «Переяслав». У последнего разбиты два боковых стекла. У теплохода «Фонтанка-1» поврежден причальный брус и лакокрасочное покрытие. Задняя часть «Гардемарина» также пострадала. Разлива нефтепродуктов не произошло.