На востоке Крыма поврежден газопровод

«В связи с повреждением наземного газопровода в Ленинском районе приостановлено газоснабжение в пгт Ленино», — сказано в сообщении.
Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным предприятия, восстановить газоснабжение планируется 14 августа с 13:00.
Ранее в Симферопольском районе был обесточен газопровод из-за повреждения подземного газопровода. Авария на сетях произошла между селами Родниковое и Веселое.
4 августа в Судаке часть абонентов осталась без газа. По данным министра топлива и энергетики РК Владимира Воронкина, часть города временно была обесточена в связи с технологическим срабатыванием клапанной системы на ГРС Судак.