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На востоке Крыма поврежден газопровод

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма приостановлено газоснабжение из-за повреждения наземного газопровода. Об этом сообщили в предприятии «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с повреждением наземного газопровода в Ленинском районе приостановлено газоснабжение в пгт Ленино», — сказано в сообщении.

Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным предприятия, восстановить газоснабжение планируется 14 августа с 13:00.

Ранее в Симферопольском районе был обесточен газопровод из-за повреждения подземного газопровода. Авария на сетях произошла между селами Родниковое и Веселое.

4 августа в Судаке часть абонентов осталась без газа. По данным министра топлива и энергетики РК Владимира Воронкина, часть города временно была обесточена в связи с технологическим срабатыванием клапанной системы на ГРС Судак.