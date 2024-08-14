Китай признал, что его ракета развалилась в космосе

«Чанчжэн-6А» была запущена 6 августа с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. Ракета-носитель вывела 18 интернет-спутников на низкую околоземную орбиту, на высоту 800 км. Вскоре после этого, как сообщила американская компания Slingshot Aerospace, которая занимается отслеживанием космического пространства, верхняя ступень ракеты разрушилась, создав облако из порядка 50 обломков. Разрушение подтвердило Космическое командование ВВС США, которое насчитало 300 обломков. Там добавили, что пока они не представляют угрозы для других аппаратов на орбите.