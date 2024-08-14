По информации МЧС, 14 августа в 4.45 спасателям поступило сообщение о пожаре на зерносушильном комплексе в аг. Горки. В момент происшествия проводилась сушка зерна озимой ржи.
Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе горела зерносушилка. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации МЧС, 14 августа в 4.45 спасателям поступило сообщение о пожаре на зерносушильном комплексе в аг. Горки. В момент происшествия проводилась сушка зерна озимой ржи.
Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.