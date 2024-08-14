В Омске задержали двух мужчин, которые выращивали «запрещенку»

Оба мужчины выращивали у себя дома каннабис. Один из них выращивал запрещенное растение в боксах, которые оборудовал специальными лампами, вытяжками, увлажнителями и вентиляторами. Всего сотрудники наркоконтроля изъяли у него 13 кустов каннабиса. У второго задержанного изъяли 5 кустов запрещенного растения.