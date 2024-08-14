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В Омске задержали двух мужчин, которые выращивали «запрещенку»

Двое омичей выращивали у себя дома дурман-траву.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники наркоконтроля задержали в Омске двух мужчин, которые выращивали у себя дома коноплю. Оба омича нигде не работали и ранее имени судимость.

Первым задержанным оказался 31-летний мужчина, проживающий на улице Светловской, вторым — 30-летний омич, проживающий на улице Комсомольский городок.

Оба мужчины выращивали у себя дома каннабис. Один из них выращивал запрещенное растение в боксах, которые оборудовал специальными лампами, вытяжками, увлажнителями и вентиляторами. Всего сотрудники наркоконтроля изъяли у него 13 кустов каннабиса. У второго задержанного изъяли 5 кустов запрещенного растения.

Задержанные рассказали, что выращивали дурман-траву для своего личного потребления. Сейчас изъятые растения и их оборудование находятся на экспертизе.

После проверки в отношении омичей будут приняти процессуальные решения.