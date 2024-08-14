В Свердловской области поезд насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку

В Свердловской области поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину. Она пыталась перебежать пути. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
ЧП произошло 13 августа на 1759 километре железного перегона Билимбай-Подволошная. Машинист электропоезда подавал сигналы женщине и экстренно затормозил, однако предотвратить трагедию не удалось.
— Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал уполномоченный транспортный прокурор, — рассказали в уральском ведомстве.
На данный момент Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.