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В Свердловской области поезд насмерть сбил 74-летнюю пенсионерку

Пожилая свердловчанка пострадала под колесами электропоезда, пытаясь перебежать пути.

В Свердловской области поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину. Она пыталась перебежать пути. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

ЧП произошло 13 августа на 1759 километре железного перегона Билимбай-Подволошная. Машинист электропоезда подавал сигналы женщине и экстренно затормозил, однако предотвратить трагедию не удалось.

— Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал уполномоченный транспортный прокурор, — рассказали в уральском ведомстве.

На данный момент Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.