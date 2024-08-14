Более 3 млн рублей отдали две хабаровчанки лжеброкерам в надежде разбогатеть

В полицию за помощью обратились две жительницы краевого центра. Со слов потерпевших, в мессенджере им написала неизвестная женщина и предложила заработать денежные средства на покупке инвестиций. Горожанок заинтересовало предложение. Не имея представления о виртуальных торговых площадках, не обладая знаниями в области финансовых операций, хабаровчанки оформили крупные займы и перевели в общей сложности 3 млн 190 тысяч рублей на свои открытые брокерские счета. Когда они решили вывести вложенные деньги, их счета оказались заблокированы.