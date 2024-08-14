Более 3 млн рублей отдали две хабаровчанки лжеброкерам в надежде разбогатеть

Две хабаровчанки, не имея представления о виртуальных торговых площадках, перевели лжеброкерам 3 млн 190 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию за помощью обратились две жительницы краевого центра. Со слов потерпевших, в мессенджере им написала неизвестная женщина и предложила заработать денежные средства на покупке инвестиций. Горожанок заинтересовало предложение. Не имея представления о виртуальных торговых площадках, не обладая знаниями в области финансовых операций, хабаровчанки оформили крупные займы и перевели в общей сложности 3 млн 190 тысяч рублей на свои открытые брокерские счета. Когда они решили вывести вложенные деньги, их счета оказались заблокированы.
Возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам настороженно относиться к заманчивым предложениям о крупных заработках на различных виртуальных биржах:
Если у вас нет специальных знаний в области функционирования фондовых рынков, бирж, инвестиционной деятельности, а вам предлагают быстрый и легкий заработок — насторожитесь. Возможно, вы общаетесь с мошенниками.
Деятельность различных торговых площадок лицензируема Центральным банком Российской Федерации. На официальном сайте регулятора можно найти полный и актуальный список подобных организаций.
Не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники очень часто маскируются под легальные платформы, перенаправляя на нужные им сайты и страницы.
Если вы все же решили попробовать себя в роли трейдера, внимательно прочитайте отзывы об организации в Интернете. Вполне возможно найдете комментарии пострадавших от ее деятельности.