Переломал кости: детали жесткого ДТП на Золотом мосту во Владивостоке

Во Владивостоке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Указывается, что в дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение об автоаварии на улице Березовая. По предварительной информации, водитель мопеда Yamaha, двигавшийся со стороны улицы Светланская в направлении улицы Олега Кошевого, врезался в автомобиль Toyota Prius.
В результате столкновения молодой водитель получил тяжелую травму: закрытый перелом нижней левой локтевой кости со смещением. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
По факту ДТП было инициировано административное производство по статье 12.24 КоАП РФ, которая касается нарушений ПДД, повлекших за собой телесные повреждения. ГАИ Владивостока проводит все необходимые исследования для выяснения обстоятельств аварии и последующего принятия законного решения.
Напомним, в Приморье произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Происшествие случилось на 122 км автодороги Осиновка-Рудная-Пристань в Яковлевском районе. На улице Пролетарской в селе Новосысоевка 14-летний водитель водитель мопеда Alpha не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Mazda Demio. В результате происшествия травмы получил 14-летний мальчик.