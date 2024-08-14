Переломал кости: детали жесткого ДТП на Золотом мосту во Владивостоке

Напомним, в Приморье произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Происшествие случилось на 122 км автодороги Осиновка-Рудная-Пристань в Яковлевском районе. На улице Пролетарской в селе Новосысоевка 14-летний водитель водитель мопеда Alpha не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Mazda Demio. В результате происшествия травмы получил 14-летний мальчик.