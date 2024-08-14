«Очевидцы слышали ругань»: тело девушки нашли под окнами высотки микрорайона Горский

14 августа в микрорайоне Горский Новосибирска девушка разбилась при падении из окна или балкона высотки. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.
— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Ленинском районе города Новосибирска, — рассказали «Прецеденту» в следкоме Новосибирской области.
Очевидцы сообщили, что слышали ругань непосредственно перед происшествием.
— Наш читатель сообщает, что из окна или балкона дома Горский, 84 выпала девушка. Перед этим очевидцы слышали ругань, — сообщил телеграм-канал «Горский микрорайон Новосибирск».
В мае из окна гимназии № 1 выпала семиклассница. В июне аналогичный случай произошёл с годовалым ребенком: малыш погиб.
Виктор Бобровников.