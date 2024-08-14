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«Очевидцы слышали ругань»: тело девушки нашли под окнами высотки микрорайона Горский

Следователи выясняют обстоятельства трагического падения молодой жительницы Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

14 августа в микрорайоне Горский Новосибирска девушка разбилась при падении из окна или балкона высотки. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Ленинском районе города Новосибирска, — рассказали «Прецеденту» в следкоме Новосибирской области.

Очевидцы сообщили, что слышали ругань непосредственно перед происшествием.

— Наш читатель сообщает, что из окна или балкона дома Горский, 84 выпала девушка. Перед этим очевидцы слышали ругань, — сообщил телеграм-канал «Горский микрорайон Новосибирск».

В мае из окна гимназии № 1 выпала семиклассница. В июне аналогичный случай произошёл с годовалым ребенком: малыш погиб.

Виктор Бобровников.

несчастный случай