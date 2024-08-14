Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн

В ходе обысков у фигурантов изъята документация, подтверждающая причастность подозреваемых к преступлению. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из подозреваемых находится по стражей, второй — под подпиской о невыезде. Третий будет объявлен в розыск.