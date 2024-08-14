Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн

«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по РК при силовой поддержке Росгвардии задержана преступная группа, участники которой преступным путем завладели недвижимым имуществом», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в 2022 году трое жителей Симферополя, владея информацией о длительном отсутствии в Крыму собственника офисного помещения, подделали его подпись и составили договор купли-продажи помещения. Они оформили правоустанавливающие документы и продали недвижимость за 10 млн рублей.
«Несмотря ан активное сокрытие злоумышленниками следов преступления, собрана необходимая доказательная база. Участники преступной группы задержаны», — сообщили в МВД.
В ходе обысков у фигурантов изъята документация, подтверждающая причастность подозреваемых к преступлению. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из подозреваемых находится по стражей, второй — под подпиской о невыезде. Третий будет объявлен в розыск.