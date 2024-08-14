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BMW вечером в Воронеже насмерть сбила лыжероллера

Личность погибшего мужчины устанавливается.

Источник: Комсомольская правда

Авария произошла вечером 13 августа около дома № 189/5 по Московскому проспекту в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Примерно в 21.07 27-летний местный житель на «BMW Х6» ехал со стороны улицы Выборгская в направлении бульвара Победы. По предварительным данным полиции, он сбил неустановленного пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на лыжероллерах.

В результате мужчина, которому на вид 50 лет, погиб на месте. Его личность устанавливается.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.