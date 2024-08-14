BMW вечером в Воронеже насмерть сбила лыжероллера

Примерно в 21.07 27-летний местный житель на «BMW Х6» ехал со стороны улицы Выборгская в направлении бульвара Победы. По предварительным данным полиции, он сбил неустановленного пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на лыжероллерах.