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На трассе в Ростовской области мотоциклист погиб после ДТП с Mercedes

44-летний водитель мотоцикла Yamaha погиб в ДТП на трассе Таганрог — Федоровка.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Таганрог — Федоровка в Ростовской области в ДТП погиб 40-летний мотоциклист. Это произошло вечером 13 августа, к этому моменту уже известна предварительная версия случившегося, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, аварию зафиксировали на территории Неклиновского района. Как установили автоинспекторы, 44-летний водитель Mercedes-Benz S350, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha.

Сейчас детали и причины происшествия дополнительно проясняют сотрудники полиции.

Владельцев авто- и мототранспорта в Ростовской области просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Также следует избегать резких маневров на проезжей части.