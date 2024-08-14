Фальшивые доллары и наркотики: Осуждены два жителя Шымкента

Расследование по данному факту проведено Агентством по финансовому мониторингу.
В ходе следствия сотрудниками АФМ осуществлена контрольная закупка вещества растительного происхождения темно-зеленого цвета.
Позже эксперты подтвердили что объект исследования — наркотическое вещество «гашиш» общим весом почти 5 кг.
Кроме того, указанный гражданин попытался реализовать поддельные 10 000 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов США в количесте 100 штук), где и был задержан с поличным.
В ходе проведения ОРМ также установлен его подельник, у которого обнаружено и изъято 13 100 фальшивых долларов США.
А в ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят гашиш весом около 1 кг.
Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 5,5 лет соответственно.