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Фальшивые доллары и наркотики: Осуждены два жителя Шымкента

Поддельные купюры и наркотические средства пытались реализовать два жителя Шымкента, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Расследование по данному факту проведено Агентством по финансовому мониторингу.

В ходе следствия сотрудниками АФМ осуществлена контрольная закупка вещества растительного происхождения темно-зеленого цвета.

Позже эксперты подтвердили что объект исследования — наркотическое вещество «гашиш» общим весом почти 5 кг.

Кроме того, указанный гражданин попытался реализовать поддельные 10 000 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов США в количесте 100 штук), где и был задержан с поличным.

В ходе проведения ОРМ также установлен его подельник, у которого обнаружено и изъято 13 100 фальшивых долларов США.

А в ходе обыска по месту его жительства обнаружен и изъят гашиш весом около 1 кг.

Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 5,5 лет соответственно.