Три боеприпаса времён ВОВ уничтожили пиротехники в Крыму

Если вы обнаружили предмет, который напоминает взрывоопасный, быстро и осторожно отойдите на безопасное расстояние, предупредите окружающих о находке, после чего позвоните в полицию (102) или в МЧС России (101 или 112). По возможности дождитесь прибытия официальных лиц и укажите, где находится боеприпас.