Три боеприпаса времён ВОВ уничтожили пиротехники в Крыму

В Крыму пиротехники уничтожили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны — один артиллерийский снаряд и две миномётные мины. Их обнаружили в Керчи и Феодосии, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по республике.
Боеприпасы уничтожили на полигоне с соблюдением всех правил безопасности.
Если вы обнаружили предмет, который напоминает взрывоопасный, быстро и осторожно отойдите на безопасное расстояние, предупредите окружающих о находке, после чего позвоните в полицию (102) или в МЧС России (101 или 112). По возможности дождитесь прибытия официальных лиц и укажите, где находится боеприпас.
Трогать взрывоопасные предметы, перекатывать их или пытаться достать из воды строго запрещено.