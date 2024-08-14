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Три боеприпаса времён ВОВ уничтожили пиротехники в Крыму

Снаряд и две мины обнаружили в Керчи и Феодосии.

В Крыму пиротехники уничтожили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны — один артиллерийский снаряд и две миномётные мины. Их обнаружили в Керчи и Феодосии, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по республике.

Боеприпасы уничтожили на полигоне с соблюдением всех правил безопасности.

Если вы обнаружили предмет, который напоминает взрывоопасный, быстро и осторожно отойдите на безопасное расстояние, предупредите окружающих о находке, после чего позвоните в полицию (102) или в МЧС России (101 или 112). По возможности дождитесь прибытия официальных лиц и укажите, где находится боеприпас.

Трогать взрывоопасные предметы, перекатывать их или пытаться достать из воды строго запрещено.