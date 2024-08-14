Спасаясь от медведя, сорвались со скалы. Поход в лес для туристов в Бурятии обернулся трагедией

Отдых в одной из бухт Чивыркуйского залива Бурятии обернулся трагедией для двух туристов. Мужчины приехали из Иркутска в Забайкальский национальный парк для сбора дикоросов, грибов и шишек. До Змеиной бухты они добрались 14 августа на лодке, спустились на берег и отправились на тихую охоту около 10 утра.
— Со слов одного из участников происшествия, по пути они заметили медведя, испугались и побежали, затем спрыгнули со скалы в воду, — сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Не удивительно, что страх быть разорванными косолапым оказался сильнее, чем падение со скалы. Правда, с какой именно высоты сорвались сибиряки неизвестно. Но одному из них выбраться из воды живым не удалось.
— Один из них разбился, второй с переломом ключицы доставлен в Баргузинскую ЦРБ, ему оказана первая медицинская помощь. На место случившегося в данный момент вызваны полицейские и МЧС, — поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Также на сообщение о смерти туриста из Иркутской области отреагировали в республиканском Следкоме. К месту трагедии была выслана оперативная группа, которая проведет осмотр места гибели и пообщается с очевидцами. По завершению проверочных мероприятий будет принято решение надо ли заводить уголовное дело.