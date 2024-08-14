Спасаясь от медведя, сорвались со скалы. Поход в лес для туристов в Бурятии обернулся трагедией

Отдых в одной из бухт Чивыркуйского залива Бурятии обернулся трагедией для двух туристов. Мужчины приехали из Иркутска в Забайкальский национальный парк для сбора дикоросов, грибов и шишек. До Змеиной бухты они добрались 14 августа на лодке, спустились на берег и отправились на тихую охоту около 10 утра.