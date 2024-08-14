Обманувшие Долину мошенники использовали нейросети

Господин Пудовкин рассказал о произошедшем «Первому каналу». По его словам, певица не нуждается «ни в микро, ни в макрокредитах». Он назвал эту информацию фейком. «Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — добавил представитель артистки (цитата по ТАСС).
В деле госпожи Долиной могут появиться новые потерпевшие, сообщили источники ТАСС. Собеседник госагентства также отметил, что мошенники звонили с Украины.
Лариса Долина ранее сообщила полиции, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Певица выполнила их требования по «операциям с недвижимостью» и передала наличные курьеру. Размер ущерба превысил 200 млн руб. Возбуждено уголовное дело, задержана подозреваемая.