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Обманувшие Долину мошенники использовали нейросети

Мошенники для обмана певицы Ларисы Долиной обратились в микрокредитную организацию. Для этого использовалось сгенерированное нейросетью изображение, сообщил представитель артистки Сергей Пудовкин. Как сообщала госпожа Долина, мошенники находятся на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Господин Пудовкин рассказал о произошедшем «Первому каналу». По его словам, певица не нуждается «ни в микро, ни в макрокредитах». Он назвал эту информацию фейком. «Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — добавил представитель артистки (цитата по ТАСС).

В деле госпожи Долиной могут появиться новые потерпевшие, сообщили источники ТАСС. Собеседник госагентства также отметил, что мошенники звонили с Украины.

Лариса Долина ранее сообщила полиции, что стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Певица выполнила их требования по «операциям с недвижимостью» и передала наличные курьеру. Размер ущерба превысил 200 млн руб. Возбуждено уголовное дело, задержана подозреваемая.

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