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В Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом

Для пациентов с COVID-19 в регионе развернуто 76 коек.

Источник: Комсомольская правда

Чем ближе осень, тем чаще в Пермском крае регистрируются случаи заболеваемости COVID-19. По информации краевого Роспотребнадзора, на минувшей неделе — с 5 по 11 августа — тестирование прошли более 700 заболевших с симптомами ОРВИ, в итоге диагноз «коронавирус» был лабораторно подтвержден у 170 человек.

81 заболевший из этого списка проживает в Перми, и это почти половина — 47,6% от общего числа пациентов с подтвержденным ковидом.

— На сегодняшний день в стационарах Пермского края развернуты 76 коек для лечения пациентов с COVID-19, все необходимое для этого у врачей есть, — сообщили «КП-Пермь» в краевом минздраве.

Напомним, в последние несколько месяцев в 100% случаев у заболевших пермяков и жителей Прикамья идентифицируется вариант вируса «омикрон». Он — по мнению эпидемиологов — большого количества тяжелых случаев и госпитализаций не дает. Этот вирус отличает высокая контагиозность или заразность, а вот тяжелых клинических форм и летальных исходов практически не встречается.

Однако стоит понимать, что какой бы слабый вирус ни был, для лиц из группы риска — пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями — риск все равно сохраняется. Для таких людей любой, даже маловирулентный штамп, может быть опасным.

Поэтому чтобы защититься от заражения нужно вспомнить о мерах, которые мы применяем при защите от ОРВИ: это ЗОЖ, полноценное питание с большим количеством фруктов и овощей и пребывание на свежем воздухе. Если пришлось оказаться в закрытом помещении с большим количеством людей, то лучше закапать в нос интерферон.

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