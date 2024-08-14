В Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом

Поэтому чтобы защититься от заражения нужно вспомнить о мерах, которые мы применяем при защите от ОРВИ: это ЗОЖ, полноценное питание с большим количеством фруктов и овощей и пребывание на свежем воздухе. Если пришлось оказаться в закрытом помещении с большим количеством людей, то лучше закапать в нос интерферон.