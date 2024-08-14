В Хабаровском районе починили подъезд после взрыва газа

— Мы обратились в управляющую компанию «Жилищные услуги», которая обслуживает дом, чтобы они привели подъезд в порядок как можно скорее. Они отнеслись с пониманием и провели ремонт в течение примерно 10 дней, причем сделали это за свой счет, — рассказал председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Геннадий Фесик.