В Хабаровском районе починили подъезд после взрыва газа

В селе Тополево Хабаровского района после взрыва газа в подъезде дома № 4 по ул. Пионерской завершен ремонт. Сама трагедия произошла 25 июля этого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После проведенной оценки сложившейся ситуации специалистами, жители пострадавшего дома также обратили внимание властей Хабаровского района на плохое состояние лестничных площадок, что стало еще одной проблемой, требующей решения.
— Мы обратились в управляющую компанию «Жилищные услуги», которая обслуживает дом, чтобы они привели подъезд в порядок как можно скорее. Они отнеслись с пониманием и провели ремонт в течение примерно 10 дней, причем сделали это за свой счет, — рассказал председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Геннадий Фесик.
Напомним, при взрыве газа в селе Тополево, пострадало несколько человек, включая троих детей, которые получили ранения от осколков стекла. Сильнее всех пострадал хозяин квартиры, где произошло происшествие. Позже он скончался в больнице.