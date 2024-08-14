17-летний мотоциклист и его пассажир погибли в аварии в Усольском районе

ДТП с летальным исходом произошло около деревни Кочерикова в Усольском районе на федеральной дороге Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, 14 августа около трех часов ночи 17-летнитй подросток на мотоцикле Regulmoto выехал на встречку и столкнулся с кроссовером Land Rover Freelander. Об этом сообщило ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России по Иркутской области.
— От удара и полученных травм юный байкер и его 18-летний пассажир погибли на месте аварии. Инспекторы установили, что мотоцикл юноша приобрел сам, — написали в агентстве.
Сейчас прокуратура Иркутской области контролирует ход и результат проверки. Причины и условия произошедшего еще устанавливаются. Если будут основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 17-летний мотоциклист попал в аварию в Аларском районе.