17-летний мотоциклист и его пассажир погибли в аварии в Усольском районе

ДТП с летальным исходом произошло около деревни Кочерикова в Усольском районе на федеральной дороге Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, 14 августа около трех часов ночи 17-летнитй подросток на мотоцикле Regulmoto выехал на встречку и столкнулся с кроссовером Land Rover Freelander. Об этом сообщило ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России по Иркутской области.