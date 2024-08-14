Свалка, земля залита бетоном, пахнет падалью: повторили маршрут пропавшей королевы красоты Сэсэг Буиновой — что удивило

«Пожалуйста, вернись домой, тебя сыновья ждут…», — сотни комментариев оставляют под фотографиями 30-летней Сэсэг Буиновой в соцсетях. Финалистка конкурса «Миссис Бурятия −2024» пропала без вести в Улан-Удэ в апреле. Вместе с ней при загадочных обстоятельствах исчез ее знакомый Станислав Норбоев. В тот роковой вечер мать двоих детей отправилась «таксовать», после чего встретилась с 26-летним мужчиной. Спустя время его кровь нашли на территории промзоны, а автомобиль Сэсэг со следами ее крови — в другой части города, брошенным во дворе. Однако зацепки не вывели сыщиков на след сибиряков, а лишь наоборот — вызвали еще больше вопросов. Но ответов, даже на главные — где Сэсэг и Станислав, и что с ними случилось, — так и нет.
Журналист КП-Иркутск решила повторить маршрут исчезнувших, чтобы попытаться разобраться в деталях этой запутанной истории.
Первая точка на карте — дом семьи Буиновых. Известно, что незадолго до трагедии, супруги отпраздновали новоселье. Свое гнездышко строили сами, выбрав участок в поселке в черте Улан-Удэ. При этом, все необходимое поблизости, тем более, если есть машина.
Вечером 11 апреля Сэсэг села в черный Mitsubishi Outlander, чтобы «потаксовать», а затем встретиться с подругами. Мальчишек 8 и 10 лет оставила одних, зная, что за пару часов с ними ничего не случится. Муж в это время трудился на вахте в Хабаровске. Женщина предупредила супруга о планах. По его словам, он отговаривал жену, но та не послушала. Примерно в 20:00 женщина выехала из микрорайона Горького и начала отрабатывать заявки. А спустя плюс-минус 1,5 часа решила встретиться с подругами у кафе по улице Бабушкина.
Сажусь в такси и направляюсь по адресу. Завязывается непринужденный разговор с водителем:
— А вам не страшно в такси работать?
— Конечно, нет. Тем более практически нигде в городе ты столько не заработаешь. Вот для девушек опасно, да. Есть у нас одна — почти полгода ищут. Уехала «таксовать» и не вернулась.
— Неужели крутить баранку настолько прибыльно?
— В выходные ночью только за несколько часов можно заработать 6−7 тысяч рублей. В будни утром и вечером — по 4−5 тысяч. Многие берут заявки между дел, так как деньги хорошие.
Наверное, поэтому Сэсэг и решила работать в такси. Ведь, судя по всему, семья не бедствовала. Они любили путешествовать, строили дом, да и участие в том самом конкурсе красоты — отнюдь не бесплатное.
Подъезжаем к месту, где подруги в последний раз видели Сэсэг Буинову. Несколько одноэтажных кафе стоят вплотную друг к другу. В основном предлагают шашлык, плов и выпечку, которой можно перекусить на бегу. Поблизости продуктовые павильончики. Большая парковка представляет из себя огороженный бордюрами кусок земли, а за ним — оглушающий гулом перекресток.
Кажется, что в подобное заведение, напоминающее обычную шашлычку, вряд ли бы приехала пить кофе королева красоты. Скорее, главным поводом встречи был насущный разговор. О чем общались женщины, неизвестно, но одна из близких приятельниц Сэсэг признавалась СМИ — за несколько дней до произошедшего она упомянула имя Станислава Норбоева. Мол, парень познакомился с ней в ночном клубе, а позже написал в соцсетях.
С подругами Сэсэг общалась примерно полтора часа, после чего сказала, что поедет домой. Лишь когда та пропала, они узнали правду.
Черный Mitsubishi Outlander направился к крупному супермаркету, который находился на той же улице. Путь по свободной дороге занял у сибирячки не больше пяти минут. Она завернула на парковку, но не ту, что находится перед окнами магазина, а более безлюдную и неосвещаемую, находящуюся через дорогу. Там ее уже ждал тот самый Станислав Норбоев. За несколько минут до этого он подъехал туда за рулем своей иномарки. Мужчина пересел в салон к Сэсэг, после чего они на протяжении часа не выходили из авто.
Идеальным местом для свиданий, а была версия, что у пары возникли романтические отношения, парковку точно не назовешь. Поблизости железная дорога и частный сектор. Больше похоже на условия для тайной встречи без посторонних глаз. К слову, точка располагается в 15 минутах езды от дома Буиновых. Это наталкивает на мысль, что адрес был выбран неслучайно, а значит — заранее. Однако пока это всего лишь домыслы.
На фасаде супермаркета расположены две камеры видеонаблюдения. Именно они мельком запечатлели дальнейшие события. На кадрах видно, как якобы кто-то крепкой мужской комплекции садится во внедорожник, после чего машина медленно выруливает со стоянки и вновь выезжает на Бабушкина.
Следующие камеры, которые засняли иномарку Сэсэг — дорожные. Комплекс установлен на перекрестке у строительного торгового центра. Автомобиль промчался мимо и вскоре свернул направо — в сторону промзоны.
Множество различных предприятий, баз, железная дорога, стройки. Здесь след Сэсэг и Станислава обрывается. Известно лишь то, что в ночь исчезновения в этом районе якобы видели тот самый черный Mitsubishi Outlander. Со слов охранников сообщается, что водителем была не яркая блондинка, а мужчина и точно не Станислав. Им он, по слухам, показал удостоверение бывшего сотрудника правоохранительных органов и поспешил скрыться. В настоящее время эта версия не подтверждается следствием, но и не опровергается.
О том, что Сэсэг исчезла, известно стало не сразу. Ее телефон был отключен, поэтому родственники забили тревогу. Сначала пытались искать самостоятельно и только затем пошли в полицию. Новость о том, что разыскивается мать двоих детей, ввела Улан-Удэ в шок. Люди сотнями присоединялись к волонтерам и шли на поиски. Тысячи следили за происходящим в соцсетях. И первые успехи. Один из добровольцев наткнулся на лежащие в сухой траве вещи: мужскую куртку, жилетку, белье, документы и ключи от автомобиля, а также женские колготки. Поблизости располагалась более жуткая находка.
— На участке местности между автодорогой и железнодорожными путями обнаружены следы крови, которыми обильно пропитан грунт, — сообщали тогда в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия. — Согласно результатам исследования, данная кровь принадлежит пропавшему мужчине.
Сегодня склон зарос густой зеленью. Пятак земли местами залит бетоном. Появись он тут раньше, улик по делу бурятской королевы красоты вряд ли бы отыскали.
— Заливают где-то фундамент, а излишки сливают здесь, — вышел ко мне навстречу охранник нефтебазы, что находится в метре от этого места. — По ночам сюда молодежь любит на машинах приезжать. Непонятно только ради чего: свалка, дорога плохая, так еще пахнет падалью.
— А почему не прогоняете? — спрашиваю я.
— Мой вагончик в противоположном углу нефтебазы находится. Даже если бы захотел, ничего не услышал. Да и за 12 лет, сколько тут работаю, ни разу ничего эдакого не происходило.
— А как же ваши камеры, фонари? — показываю пальцем на столб у бетонного забора.
— Они очень давно не работают. Ничего ценного на территории нет, поэтому деньги вкладывать никто не хочет. Ночью здесь темно хоть глаз выколи. Да и ни одной живой души на ближайший километр. Только, если машина мимо не проедет, в сторону садоводства или наоборот.
Чтобы отыскать этот закуток мне понадобилось около 40 минут. Навигатор заводил не туда, да и поворот не то, чтобы бросается в глаза. Единственная опознавательная черта — открывающийся вид на город. Складывается, впечатление, что человек, который приехал туда с Сэсэг и Станиславом хорошо знал дорогу.
Через три дня после исчезновения пары, 14 апреля, нашли автомобиль Буиновой. Его со скрученными госномерами заприметили волонтеры в одном из дворов на улице Столбовой. Внутри следователи обнаружили следы крови владелицы. Номера все это время лежали в багажнике.
Камер в округе — ни одной. Кто, когда, как доставил автомобиль туда — тоже загадка. Выезжаю туда, но точного адреса нет. Предлагаю водителю направиться на необходимую улицу и свернуть в первый же попавшийся двор. Удача!
— У нас во дворе таких машин 2−3 штуки, а подобного цвета — еще больше. Немудрено, что мы ничего не заметили, — рассуждает гуляющая на детской площадке мамочка. — Обычно у нас все свои. Только иногда паркуются люди, которые смотрят квартиры в соседней новостройке. Любопытно, но никто из соседей не видел, кто приехал на этой машине. В целом район у нас хороший, гуляк и хулиганов нет. В округе проживают семьи с детьми.
Тем временем, машину Станислава, по словам его двоюродной сестры, обнаружили возле квартиры, которую тот снимал.
Еще одна зацепка. Примерно в 6:30 12 апреля в километре от иномарки Сэсэг включился ее телефон. Некто вышел с него в сеть и вновь выключил. Это место — крупный торговый центр с большой парковкой. Смартфон пропавшей так и не нашли.
— Уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения в апреле мужчины и женщины, передано в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия, — сообщают в пресс-службе ведомства. — Также в следственно-оперативную группу включены наиболее опытные следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска полиции. В качестве основной рассматривается версия об убийстве пропавших людей. Подозреваемым является неизвестный человек, который подсел в автомобиль к пропавшим мужчине и женщине на улице Бабушкина возле магазина. Для идентификации его личности, в частности, производятся экспертизы по улучшению качества видеозаписей, на которых запечатлено данное лицо. По уголовному делу продолжается производство комплекса следственных действий, оперативно-разыскных, а также поисковых мероприятий.
Поиски Сэсэг и Стаса приостанавливались на два месяца в связи с распоряжением следователей СК. Проходил анализ собранной информации. Неделю назад было принято решение возобновить работы и расширить зону поиска в связи с полной отработкой другой территории. В минувшие выходные около 30 добровольцев и волонтеров отряда «ЛизаАлерт» вышли на поиски в районе аэропорта и улуса Хойтобэе.