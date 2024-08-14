Свалка, земля залита бетоном, пахнет падалью: повторили маршрут пропавшей королевы красоты Сэсэг Буиновой — что удивило

«Пожалуйста, вернись домой, тебя сыновья ждут…», — сотни комментариев оставляют под фотографиями 30-летней Сэсэг Буиновой в соцсетях. Финалистка конкурса «Миссис Бурятия −2024» пропала без вести в Улан-Удэ в апреле. Вместе с ней при загадочных обстоятельствах исчез ее знакомый Станислав Норбоев. В тот роковой вечер мать двоих детей отправилась «таксовать», после чего встретилась с 26-летним мужчиной. Спустя время его кровь нашли на территории промзоны, а автомобиль Сэсэг со следами ее крови — в другой части города, брошенным во дворе. Однако зацепки не вывели сыщиков на след сибиряков, а лишь наоборот — вызвали еще больше вопросов. Но ответов, даже на главные — где Сэсэг и Станислав, и что с ними случилось, — так и нет.