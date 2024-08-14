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Свалка, земля залита бетоном, пахнет падалью: повторили маршрут пропавшей королевы красоты Сэсэг Буиновой — что удивило

Журналист повторила последний маршрут Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева.
Источник: Комсомольская правда

«Пожалуйста, вернись домой, тебя сыновья ждут…», — сотни комментариев оставляют под фотографиями 30-летней Сэсэг Буиновой в соцсетях. Финалистка конкурса «Миссис Бурятия −2024» пропала без вести в Улан-Удэ в апреле. Вместе с ней при загадочных обстоятельствах исчез ее знакомый Станислав Норбоев. В тот роковой вечер мать двоих детей отправилась «таксовать», после чего встретилась с 26-летним мужчиной. Спустя время его кровь нашли на территории промзоны, а автомобиль Сэсэг со следами ее крови — в другой части города, брошенным во дворе. Однако зацепки не вывели сыщиков на след сибиряков, а лишь наоборот — вызвали еще больше вопросов. Но ответов, даже на главные — где Сэсэг и Станислав, и что с ними случилось, — так и нет.

Журналист КП-Иркутск решила повторить маршрут исчезнувших, чтобы попытаться разобраться в деталях этой запутанной истории.

ДОМ

Первая точка на карте — дом семьи Буиновых. Известно, что незадолго до трагедии, супруги отпраздновали новоселье. Свое гнездышко строили сами, выбрав участок в поселке в черте Улан-Удэ. При этом, все необходимое поблизости, тем более, если есть машина.

Вечером 11 апреля Сэсэг села в черный Mitsubishi Outlander, чтобы «потаксовать», а затем встретиться с подругами. Мальчишек 8 и 10 лет оставила одних, зная, что за пару часов с ними ничего не случится. Муж в это время трудился на вахте в Хабаровске. Женщина предупредила супруга о планах. По его словам, он отговаривал жену, но та не послушала. Примерно в 20:00 женщина выехала из микрорайона Горького и начала отрабатывать заявки. А спустя плюс-минус 1,5 часа решила встретиться с подругами у кафе по улице Бабушкина.

Сажусь в такси и направляюсь по адресу. Завязывается непринужденный разговор с водителем:

— А вам не страшно в такси работать?

— Конечно, нет. Тем более практически нигде в городе ты столько не заработаешь. Вот для девушек опасно, да. Есть у нас одна — почти полгода ищут. Уехала «таксовать» и не вернулась.

— Неужели крутить баранку настолько прибыльно?

— В выходные ночью только за несколько часов можно заработать 6−7 тысяч рублей. В будни утром и вечером — по 4−5 тысяч. Многие берут заявки между дел, так как деньги хорошие.

Наверное, поэтому Сэсэг и решила работать в такси. Ведь, судя по всему, семья не бедствовала. Они любили путешествовать, строили дом, да и участие в том самом конкурсе красоты — отнюдь не бесплатное.

ВСТРЕЧА С ПОДРУГАМИ

Подъезжаем к месту, где подруги в последний раз видели Сэсэг Буинову. Несколько одноэтажных кафе стоят вплотную друг к другу. В основном предлагают шашлык, плов и выпечку, которой можно перекусить на бегу. Поблизости продуктовые павильончики. Большая парковка представляет из себя огороженный бордюрами кусок земли, а за ним — оглушающий гулом перекресток.

Кажется, что в подобное заведение, напоминающее обычную шашлычку, вряд ли бы приехала пить кофе королева красоты. Скорее, главным поводом встречи был насущный разговор. О чем общались женщины, неизвестно, но одна из близких приятельниц Сэсэг признавалась СМИ — за несколько дней до произошедшего она упомянула имя Станислава Норбоева. Мол, парень познакомился с ней в ночном клубе, а позже написал в соцсетях.

С подругами Сэсэг общалась примерно полтора часа, после чего сказала, что поедет домой. Лишь когда та пропала, они узнали правду.

ПАРКОВКА, НЕЗНАКОМЕЦ, КАМЕРЫ

Черный Mitsubishi Outlander направился к крупному супермаркету, который находился на той же улице. Путь по свободной дороге занял у сибирячки не больше пяти минут. Она завернула на парковку, но не ту, что находится перед окнами магазина, а более безлюдную и неосвещаемую, находящуюся через дорогу. Там ее уже ждал тот самый Станислав Норбоев. За несколько минут до этого он подъехал туда за рулем своей иномарки. Мужчина пересел в салон к Сэсэг, после чего они на протяжении часа не выходили из авто.

Идеальным местом для свиданий, а была версия, что у пары возникли романтические отношения, парковку точно не назовешь. Поблизости железная дорога и частный сектор. Больше похоже на условия для тайной встречи без посторонних глаз. К слову, точка располагается в 15 минутах езды от дома Буиновых. Это наталкивает на мысль, что адрес был выбран неслучайно, а значит — заранее. Однако пока это всего лишь домыслы.

Въезд на парковку, где встретились Станислав и Сэсэг. Анастасия КУРЕНОВА

На фасаде супермаркета расположены две камеры видеонаблюдения. Именно они мельком запечатлели дальнейшие события. На кадрах видно, как якобы кто-то крепкой мужской комплекции садится во внедорожник, после чего машина медленно выруливает со стоянки и вновь выезжает на Бабушкина.

.Сэсэг и Станислав выбрали для встречи укромное место — неосвещенную парковку напротив супермаркета. Анастасия КУРЕНОВА

Следующие камеры, которые засняли иномарку Сэсэг — дорожные. Комплекс установлен на перекрестке у строительного торгового центра. Автомобиль промчался мимо и вскоре свернул направо — в сторону промзоны.

Машину Сэсэг зафиксировали дорожные камеры. МЕСТО С УЛИКАМИ

Множество различных предприятий, баз, железная дорога, стройки. Здесь след Сэсэг и Станислава обрывается. Известно лишь то, что в ночь исчезновения в этом районе якобы видели тот самый черный Mitsubishi Outlander. Со слов охранников сообщается, что водителем была не яркая блондинка, а мужчина и точно не Станислав. Им он, по слухам, показал удостоверение бывшего сотрудника правоохранительных органов и поспешил скрыться. В настоящее время эта версия не подтверждается следствием, но и не опровергается.

Дорога на промзону после ливня. Анастасия КУРЕНОВА

О том, что Сэсэг исчезла, известно стало не сразу. Ее телефон был отключен, поэтому родственники забили тревогу. Сначала пытались искать самостоятельно и только затем пошли в полицию. Новость о том, что разыскивается мать двоих детей, ввела Улан-Удэ в шок. Люди сотнями присоединялись к волонтерам и шли на поиски. Тысячи следили за происходящим в соцсетях. И первые успехи. Один из добровольцев наткнулся на лежащие в сухой траве вещи: мужскую куртку, жилетку, белье, документы и ключи от автомобиля, а также женские колготки. Поблизости располагалась более жуткая находка.

Место, где нашли вещи Станислава и Сэсэг, залили бетоном.

— На участке местности между автодорогой и железнодорожными путями обнаружены следы крови, которыми обильно пропитан грунт, — сообщали тогда в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия. — Согласно результатам исследования, данная кровь принадлежит пропавшему мужчине.

Следы крови, принадлежащей Станиславу, нашли на территории промзоны. Фото: пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Сегодня склон зарос густой зеленью. Пятак земли местами залит бетоном. Появись он тут раньше, улик по делу бурятской королевы красоты вряд ли бы отыскали.

— Заливают где-то фундамент, а излишки сливают здесь, — вышел ко мне навстречу охранник нефтебазы, что находится в метре от этого места. — По ночам сюда молодежь любит на машинах приезжать. Непонятно только ради чего: свалка, дорога плохая, так еще пахнет падалью.

— А почему не прогоняете? — спрашиваю я.

— Мой вагончик в противоположном углу нефтебазы находится. Даже если бы захотел, ничего не услышал. Да и за 12 лет, сколько тут работаю, ни разу ничего эдакого не происходило.

— А как же ваши камеры, фонари? — показываю пальцем на столб у бетонного забора.

— Они очень давно не работают. Ничего ценного на территории нет, поэтому деньги вкладывать никто не хочет. Ночью здесь темно хоть глаз выколи. Да и ни одной живой души на ближайший километр. Только, если машина мимо не проедет, в сторону садоводства или наоборот.

Чтобы отыскать этот закуток мне понадобилось около 40 минут. Навигатор заводил не туда, да и поворот не то, чтобы бросается в глаза. Единственная опознавательная черта — открывающийся вид на город. Складывается, впечатление, что человек, который приехал туда с Сэсэг и Станиславом хорошо знал дорогу.

МАШИНУ НАШЛИ БЕЗ НОМЕРОВ

Через три дня после исчезновения пары, 14 апреля, нашли автомобиль Буиновой. Его со скрученными госномерами заприметили волонтеры в одном из дворов на улице Столбовой. Внутри следователи обнаружили следы крови владелицы. Номера все это время лежали в багажнике.

Камер в округе — ни одной. Кто, когда, как доставил автомобиль туда — тоже загадка. Выезжаю туда, но точного адреса нет. Предлагаю водителю направиться на необходимую улицу и свернуть в первый же попавшийся двор. Удача!

— У нас во дворе таких машин 2−3 штуки, а подобного цвета — еще больше. Немудрено, что мы ничего не заметили, — рассуждает гуляющая на детской площадке мамочка. — Обычно у нас все свои. Только иногда паркуются люди, которые смотрят квартиры в соседней новостройке. Любопытно, но никто из соседей не видел, кто приехал на этой машине. В целом район у нас хороший, гуляк и хулиганов нет. В округе проживают семьи с детьми.

Здесь был припаркован черный внедорожник. Анастасия КУРЕНОВА

Тем временем, машину Станислава, по словам его двоюродной сестры, обнаружили возле квартиры, которую тот снимал.

Еще одна зацепка. Примерно в 6:30 12 апреля в километре от иномарки Сэсэг включился ее телефон. Некто вышел с него в сеть и вновь выключил. Это место — крупный торговый центр с большой парковкой. Смартфон пропавшей так и не нашли.

Место, где в последний раз подал сигнал телефон Сэсэг. Анастасия КУРЕНОВА Карта перемещений Станислава Норбоева и Сэсэг Буиновой до исчезновения. ОФИЦИАЛЬНО

— Уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения в апреле мужчины и женщины, передано в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия, — сообщают в пресс-службе ведомства. — Также в следственно-оперативную группу включены наиболее опытные следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска полиции. В качестве основной рассматривается версия об убийстве пропавших людей. Подозреваемым является неизвестный человек, который подсел в автомобиль к пропавшим мужчине и женщине на улице Бабушкина возле магазина. Для идентификации его личности, в частности, производятся экспертизы по улучшению качества видеозаписей, на которых запечатлено данное лицо. По уголовному делу продолжается производство комплекса следственных действий, оперативно-разыскных, а также поисковых мероприятий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поиски Сэсэг и Стаса приостанавливались на два месяца в связи с распоряжением следователей СК. Проходил анализ собранной информации. Неделю назад было принято решение возобновить работы и расширить зону поиска в связи с полной отработкой другой территории. В минувшие выходные около 30 добровольцев и волонтеров отряда «ЛизаАлерт» вышли на поиски в районе аэропорта и улуса Хойтобэе.