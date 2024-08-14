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Поели шаурмы и оказались в больнице: владельца и повара кафе, где отравились 13 человек, осудят в Иркутске

В Иркутске осудят владельца и повара кафе, где отравились 13 человек.

Источник: Комсомольская правда

Индивидуального предпринимателя осудят за незаконное открытие кафе на улице Баумана в Ленинском округе Иркутска, в котором в феврале 2024 года отравилось 13 человек. Они обвиняются в выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

У хозяина кафе не было необходимого разрешения на открытие заведения, а также медицинской книжки. Повар, который попал туда по знакомству, также не прошел проверку у врачей. В заведении не соблюдались санитарные нормы, отсутствовала система водоснабжения для мытья посуды и личных целей посетителей. Все это привело к распространению возбудителя кишечной палочки.

— В феврале 2024 года шаурмой отравилось 13 человек. Десять потерпевших, в том числе двое несовершеннолетних, с острой кишечной инфекцией и пищевым отравлением были отправлены в инфекционную больницу. Пациенты находились в состоянии средней тяжести, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На подозреваемых завели уголовное дело прокуратура Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что посетители кафе жаловались на острую боль в животе уже через пару часов после того, как поели шаурму. Пострадавшие поделились, что обычно их все устраивало, еда было достаточно вкусной, поэтому хотелось за ней время от времени возвращаться. Но в какой-то момент люди начали отмечать, что полы и столы грязные, а повар хоть и в перчатках, но без шапочки для волос.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Иркутска. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, а работу в кафе приостановили.