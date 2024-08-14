Поели шаурмы и оказались в больнице: владельца и повара кафе, где отравились 13 человек, осудят в Иркутске

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что посетители кафе жаловались на острую боль в животе уже через пару часов после того, как поели шаурму. Пострадавшие поделились, что обычно их все устраивало, еда было достаточно вкусной, поэтому хотелось за ней время от времени возвращаться. Но в какой-то момент люди начали отмечать, что полы и столы грязные, а повар хоть и в перчатках, но без шапочки для волос.