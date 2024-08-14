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В Воронеже после атаки БПЛА повреждены четыре дома и три автомобиля

Власти Воронежа сообщили об ущербе, нанесенном городу ночной атакой украинских беспилотников.

«На текущий момент известно о повреждении четырех домов и трех автомобилей», — рассказали в мэрии.

В Левобережном районе разбито несколько стекол в двухэтажном доме, осколками посечено два автомобиля. В Советском районе одному дому требуется ремонт кровли. В Железнодорожном районе незначительные повреждения получили три дома и автомобиль.

В ночь на 14 августа власти сообщили о 35 вражеских беспилотниках в небе над Воронежем. Воздушная тревога была объявлена в 21:56 вторника и продолжалась до 08:35 среды.

«Ликвидировано большое количество БПЛА самолетного типа, пострадавших нет», — рассказал глава региона Александр Гусев. Падение обломков спровоцировало несколько возгораний сухой травы, которые быстро потушили.