В Воронеже после атаки БПЛА повреждены четыре дома и три автомобиля

«На текущий момент известно о повреждении четырех домов и трех автомобилей», — рассказали в мэрии.
В Левобережном районе разбито несколько стекол в двухэтажном доме, осколками посечено два автомобиля. В Советском районе одному дому требуется ремонт кровли. В Железнодорожном районе незначительные повреждения получили три дома и автомобиль.
В ночь на 14 августа власти сообщили о 35 вражеских беспилотниках в небе над Воронежем. Воздушная тревога была объявлена в 21:56 вторника и продолжалась до 08:35 среды.
«Ликвидировано большое количество БПЛА самолетного типа, пострадавших нет», — рассказал глава региона Александр Гусев. Падение обломков спровоцировало несколько возгораний сухой травы, которые быстро потушили.