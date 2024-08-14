Три человека пострадали в массовом ДТП в Острогожске Воронежской области

Авария случилась днем ранее примерно в 16.35 часов у дома № 64 В по улице Карла Маркса. По предварительным данным полиции, 83-летний водитель «ВАЗ 21053» нарушил правила очередности проезда и влетел в автомобиль «Фольксваген Гольф», за рулем которого находилась 53-летняя местная жительница. Она от удара выехала на встречную полосу и там столкнулась с «Дэу Матиз», которым управлял 67-летний житель города.