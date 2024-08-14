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Три человека пострадали в массовом ДТП в Острогожске Воронежской области

Предварительно, аварию устроил 83-летний пенсионер.

В Острогожске произошло столкновение трех легковушек, в котором пострадало трое человек. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 14 августа.

Авария случилась днем ранее примерно в 16.35 часов у дома № 64 В по улице Карла Маркса. По предварительным данным полиции, 83-летний водитель «ВАЗ 21053» нарушил правила очередности проезда и влетел в автомобиль «Фольксваген Гольф», за рулем которого находилась 53-летняя местная жительница. Она от удара выехала на встречную полосу и там столкнулась с «Дэу Матиз», которым управлял 67-летний житель города.

В результате травмы получили водители «Фольксвагена» и «Дэу», а также 65-летняя пассажирка. Они находятся в больнице.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.