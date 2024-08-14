Алаудинов раскрыл количество военных ВСУ и их цели в Курской области

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Глава государства также счел бесперспективными попытки вести мирные переговоры с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям».