После пожара на омском Левобережье нашли тело мужчины

Во вторник, 13 августа, в 12-этажном доме на улице Ватутина произошёл пожар. Сотрудники МЧС прибыли на место в 15:17. Из окон квартиры на пятом этаже шёл дым, который также заполонил весь подъезд.
До прибытия огнеборцев самостоятельно смогли эвакуироваться 13 человек, в числе которых было двое детей. Пожар удалось потушить за семь минут. В результате были повреждены вещи на пяти кв. м, а также закопчена внутренняя отделка квартиры.
В квартире было обнаружено тело мужчины. Установлено, что предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.
В МЧС России по Омской области напомнили:
исключите курение в состоянии опьянения; не курите в постели; не оставляйте сигарету непотушенной; место для курения оборудуйте пепельницей.
Отметим, что в этом году произошло уже 90 пожаров из-за неосторожности при курении. Погиб 31 человек.
Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального округа Омска обратилась в суд в интересах трёх пенсионеров, в числе которых инвалиды в возрасте от 69 до 72 лет. Основание для этого — отсутствие отопления в жилье в декабре прошлого года. В это время температура воздуха на улице понижалась до −35 градусов.