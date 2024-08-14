После пожара на омском Левобережье нашли тело мужчины

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального округа Омска обратилась в суд в интересах трёх пенсионеров, в числе которых инвалиды в возрасте от 69 до 72 лет. Основание для этого — отсутствие отопления в жилье в декабре прошлого года. В это время температура воздуха на улице понижалась до −35 градусов.