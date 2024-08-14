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В Нижегородской области после атаки беспилотников перекрыли региональную трассу

В Нижегородской области ввели временные ограничения на дорогах в Кулебакском МО, сообщили в правительстве региона. Минувшей ночью, по информации минобороны РФ, над этой территорией были уничтожены 11 беспилотников ВСУ.

«Мероприятия проводятся в интересах обеспечения безопасности граждан. Временно перекрыт участок дороги Р72 “Владимир-Муром-Арзамас” от перекрестка “Кулебаки-Выкса-Навашино” до Кулебак», — говорится в сообщении правительства региона. Объезд организован по платной М-12 «Восток» через Навашино, Выксу, Ардатов, Арзамас, уточнили в пресс-службе.

Об утренней атаке беспилотников заявил губернатор Нижегородской области — средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления БЛПА самолетного типа работали в Кулебакском муниципальном округе.

Ограничения на прием и вылет воздушных судов вводились в нижегородском аэропорту имени Чкалова, были задержаны несколько рейсов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.