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Мошенники начали писать нижегородцам от имени священников

Мошенники начали писать нижегородцам в мессенджерах от имени священников региона. Некоторым поступали сообщения от якобы митрополита Георгия. Об этом предупредили в Нижегородской епархии.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Стоит отметить, что сейчас это довольно распространённая схема: мошенники подделывают аккаунт, используя реальные фото или аватарку и имя человека.

Вступая в диалог с потенциальной жертвой, они предупреждают собеседника о скором важном звонке из контролирующей структуры или ведомства.

Также перед или после такого диалога может поступить звонок от аккаунта «ФСБ» или других силовых ведомств. Напомним, такие звонки и сообщения никогда не поступят от представителей реальных ведомств.

Далее разговор может перейти в следующее русло: собеседник предупредит о строгой конфиденциальности разговора, может сообщить об утечке информации, взломе аккаунтов и оформлении кредитов на собеседника.

«Если вам поступают подобные сообщения, не вступайте в диалог!» — призывают в епархии.

Прежде всего, нужно проверять номер телефона, с которого приходят сообщения.

Напомним, фейковые аккаунты нижегородских политиков начали появляться в Telegram ещё в ноябре прошлого года. Мошенники писали нижегородцам сообщения от имени главы Арзамаса Александр Щелокова, замгубернатора Андрея Гнеушева, главы нижегородского минимущества Сергея Баринова, гендиректора Нижегородской ярмарки Елизаветы Зубакиной и даже главы региона Глеба Никитина.