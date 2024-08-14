Мошенники начали писать нижегородцам от имени священников

Стоит отметить, что сейчас это довольно распространённая схема: мошенники подделывают аккаунт, используя реальные фото или аватарку и имя человека.
Вступая в диалог с потенциальной жертвой, они предупреждают собеседника о скором важном звонке из контролирующей структуры или ведомства.
Также перед или после такого диалога может поступить звонок от аккаунта «ФСБ» или других силовых ведомств. Напомним, такие звонки и сообщения никогда не поступят от представителей реальных ведомств.
Далее разговор может перейти в следующее русло: собеседник предупредит о строгой конфиденциальности разговора, может сообщить об утечке информации, взломе аккаунтов и оформлении кредитов на собеседника.
«Если вам поступают подобные сообщения, не вступайте в диалог!» — призывают в епархии.
Прежде всего, нужно проверять номер телефона, с которого приходят сообщения.
Напомним, фейковые аккаунты нижегородских политиков начали появляться в Telegram ещё в ноябре прошлого года. Мошенники писали нижегородцам сообщения от имени главы Арзамаса Александр Щелокова, замгубернатора Андрея Гнеушева, главы нижегородского минимущества Сергея Баринова, гендиректора Нижегородской ярмарки Елизаветы Зубакиной и даже главы региона Глеба Никитина.