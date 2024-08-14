Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ

«Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей и двоих крымчан, организовавших на территории Севастополя незаконный бизнес», — сказано в сообщении.
По версии следствия, в 2020 году 45-летняя местная жительница создала и возглавила преступную группу, нашла 11 девушек, оказывавших услуги интимного характера. Затем арендовала и периодически меняла не менее 11 жилых помещений для занятия в них проституцией, а также приобрела три легковых автомобиля для перевозки девушек к клиентам и обеспечила участников группы средствами связи.
По данным следствия, организатор вовлекла в группу еще троих женщин в возрасте от 41 до 51 года, которые стали администраторами притонов. Они вели телефонные переговоры с потенциальными клиентами, оформляли заказы на оказание услуг, организовывали встречи, а также вели учет отработанного времени и количества полученных денежных средств.
Также организатор наняла водителей и охранников, трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет перевозили девушек к клиентам, получали от них плату за оказанные услуги и передавали организатору, а также в случае необходимости оказывали работницам силовую поддержку и помощь.
В ведомстве отметили, что работа притона рекламировалась на специально созданном интернет-сайте. Продвигал публикации и наполнял фотографиями девушек сайт еще один участник ОПГ — 56-летний мужчина.
Незаконная деятельность подельников была пресечена сотрудниками МВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения ОМОН «Беркут-С» Росгвардии.
«При проведении обысков по местам жительства фигурантов и в арендованных квартирах полицейские изъяли средства связи, электронные носители информации и различные журналы учета. В ходе следствия также наложен арест на денежные средства обвиняемых в общей сумме около 110 тысяч рублей и на автомобиль организатора стоимостью около 1,4 млн рублей», — уточнили в полиции Севастополя.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре города. Санкция статьи за организацию занятия проституцией предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Год назад в Севастополе полицейские накрыли секс-притон. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, являющуюся лидером криминального бизнеса, а также двух ее сообщниц в возрасте, исполнявших роли администраторов притонов.