В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП на улице Черняховского

В результате смертельного ДТП на ул. Черняховского в Калининграде госпитализированы четыре человека. Одна женщина, жительница Хабаровска, которая была в крайне тяжелом состоянии, скончалась в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Еще три человека остаются на лечении. Об этом сообщает региональный минздрав в среду, 14 августа.