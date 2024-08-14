В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП на улице Черняховского

В результате смертельного ДТП на ул. Черняховского в Калининграде госпитализированы четыре человека. Одна женщина, жительница Хабаровска, которая была в крайне тяжелом состоянии, скончалась в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Еще три человека остаются на лечении. Об этом сообщает региональный минздрав в среду, 14 августа.
«В настоящее время один пострадавший находится на госпитализации в областной больнице, двое — в ГКБСМП. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести», — сообщили в минздраве.
Напомним, 13 августа в 21:32 час 33-летний житель Калининграда, управляя автомобилем «Мерседес» на ул. Черняховского, выехал на тротуар и сбил пешеходов.
Известно, что 33-летний водитель был под наркотиками. В салоне его авто нашли шприц.